Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Arka Sokaklar" dizisinde yıllardır Rıza Baba karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran 82 yaşındaki usta oyuncu Zafer Ergin, yeni sezon öncesi çıktığı tatilde paylaştığı pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dinç görünümü ve karizmasıyla takipçilerini bir kez daha kendine hayran bırakan Ergin için, 'Yıllara meydan okuyor' yorumları yapıldı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, 19. sezon hazırlıklarını sürdürürken, dizinin efsane ismi Zafer Ergin de sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. 2006 yılından bu yana Rıza Soylu karakterine hayat veren Ergin, tatil pozuyla takipçilerini mest etti.

82 yaşındaki usta oyuncu, yeni sezon öncesi moral ve enerji depolamak üzere çıktığı tatilde objektif karşısına geçti.

82 yaşındaki Zafer Ergin'den gençlere karizma dersi!

Paylaştığı kare kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada yorum yağdı. "Yıllara meydan okuyan karizma", "Kim der ki 82 yaşında?" ve " Rıza Baba, her zaman kral!" gibi yorumlarla takipçileri beğenilerini dile getirdi.

82 yaşındaki Zafer Ergin'den gençlere karizma dersi

Sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Zafer Ergin, dijital dünyada da aktif bir isim olmayı sürdürüyor. Samimi tavırları ve doğallığıyla izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu, yeni sezonda da Arka Sokaklar'daki rolüyle ekranlarda olmayı sürdürecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

adam ayakta duramiyor :)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.