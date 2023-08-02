80'lerin arabesk starı Tüdanya'nın yaşadığı zorluklar devam ediyor

Gırtlak kanseri sonrası sesini kaybeden Tüdanya, yaşadığı zor durumlarla mücadele ediyor. Haluk Levent ve diğer sanatçılar tarafından desteklenen Tüdanya, İzmir'de geçirdiği kaza sonucu sağ omzunu kırdı ve ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Bergen ile birlikte 80'lerin arabesk starlarından biri de Tüdanya yaşadığı zorluklarla sık sık gündeme geliyor.

Usta sanatçı geçtiğimiz senelerde gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmiş ve sahnelere veda etmişti.

Tüdanya'nın yaşadığı bu zor duruma Demet Akalın, Hakan Altun ve Haluk Levent kayıtsız kalmayarak yardımda bulunmuştu.

Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, Twitter hesabından Tüdanya'nın son halini paylaşarak "Tüdanya, eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu.

Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Elinizden ne geliyorsa artık" diyerek takipçilerine seslenmişti.

TALİHSİZ KAZA

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Tüdanya geçtiğimiz günlerde İzmir'de ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıktığı sırada talihsiz bir kaza geçirerek dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla ayağa kalkan Tüdanya'ya ilk müdahale İzmir'de bulunan devlet hastanesinde gerçekleşti.

Doktorların müdahalesi sonucu sağ omzunun kırıldığı anlaşılan Tüdanya şimdilerde ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Gırtlak Kanseri sonrası 'en değerlim' dediği sesini kaybeden şarkıcı, bu süreci nasıl atlattığını şöyle anlatıyor: "Şu an sağlığım bozuk. Ama çok şükür şikayet etmiyorum.

İzmir'deyim, makineye bağlı yaşıyorum. 10 yaşında torunum var. Annesi 9 aylıkken bana bıraktı. Ben büyütüyorum.

Oğlumun oğlu. Onunla geçiyor hayatım. En değerlim sesimi kaybettim. Az şey mi? Gırtlak kanseri oldum. Sesim, bademciklerim hepsi gitti. Bülbül sustu. Ama çok şükür, nefes alıyorum.

Hayattayım. Bazen şarkılarıma denk geliyorum. Ama sesimi dinleyemiyorum, çünkü çok üzülüyorum." Tüdanya, hem maddi hem de manevi zorluk yaşadığı dönemde Haluk Levent ve AHBAP Derneği'nin kendisine yardım ettiğini söylüyor: Haluk Levent ile bağlantımız Polat Yağcı sayesinde oldu.

Polat Yağcı'yı hiç tanımıyordum. Ama Hakan Eren her zaman maddi manevi yanımda oldu. 9 ay Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kaldım. 8 ameliyat geçirdim. Bir yudum su içemedim."