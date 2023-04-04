8 yaşındaki kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'na damga vurmuştu! Şahan Gökbakar, RTÜK'e seslenip tepki gösterdi

Şahan Gökbakar, Nihat Hatipoğlu'nda ağlayarak soru soran 8 yaşındaki kızın görüntüsünün ekrana verilmesine tepki göstererek "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında soru sormak için mikrofonu alan 8 yaşındaki Almila, "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruCu kabul olur mu?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın o anları sosyal medyanın gündemine otururken Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"RTÜK BUNA NASIL MÜSAADE EDİYOR?"

Küçük kızın ağlayarak soru sorduğu anlar sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım küçük çocuğun görüntülerinin ekrana verilmemesi gerektiğini belirtirken bir kısım da bu durumu normal buldu. Şahan Gökbakar ise görüntülerin ardından Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı. RTÜK'e seslenen Gökbakar, "Nihat Hatipoğlu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!" ifadelerini kullandı.