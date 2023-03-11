'8 kere imam nikahıyla evlendim' diyen Tuğba Altıntop geri adım attı: Yanlış hesaplamışım, 8 değil 3

"8 imam nikahı 1 kere de resmi nikahla evlendim" açıklamasıyla günlerce konuşulan Tuğba Altıntop, katıldığı canlı yayında konuya açıklık getirdi. Soruya bir anda cevap verdiğini ve rakamın doğru olmadığını söyleyen Altıntop, "Çok fazla söylemişim doğrusu 3 imam nikahım var. Diğerleri arkadaşımdı" dedi.

1996 yılında dereceye girdiği "Miss Turkey" güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle tanınan Tuğba Altıntop, paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde 8 kez imam nikahı kıydırdığını söyleyen Altıntop, yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım attı.

"8 DEĞİL 3 İMAM NİKAHIM VAR"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Altıntop, "Bir anda sorulunca heyecan yaptım, 8 imam 1 resmi nikahım var dedim. Sonra hesaplayınca yanlış olduğunu fark ettim. Çok fazla söylemişim doğrusu 3 imam nikahım var. Diğerleri arkadaşımdı. Yanlış hesaplamışım matematikten sınıfta kaldım" dedi.

"7 KOCALI HÜRMÜZ'DEN FAZLAYIM"

Tuğba Altıntop, daha önce katıldığı bir programda evlilikleriyle ilgili "7 kocalı Hürmüz'den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikah kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu" ifadelerini kullanmıştı.