8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan: Estetik oldu, üç kilo verdi

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği "60 yıllık kariyerimde ilk" dediği konseri için iğneden ipliğe her şeyiyle ilgilendi. En pahalı bileti 22 bin lira olan konserin biletleri tükenmek üzere.

O GECE KUSURSUZ GÖZÜKMEK İSTİYOR

Ajda Pekkan konseri için, göğüslerine küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptırdı. Cildine de mezoterapi uygulaması yaptıran süperstar o gece kusursuz görünmek için belirli aralıklarla yüz ve vücut maskeleri yaptırıyor.

1.5 AYDA 3 KİLO VERDİ

Diyetisyeni ve spor hocasıyla 1.5 ayda 3 kilo veren Pekkan, giyeceği 4 kostümden biri çok iddialı olduğu için konser gününe kadar 2.5 kilo daha vermek istiyor. "Sahnede devrim yaratacağım diyen" Pekkan'ın 500 bin lira tutan 4 kostümüne Burcu Sedef imza attı.

HANGİ POZA NASIL FOTOŞOP UYGULANACAĞINA KENDİ KARAR VERECEK

Çok konuşulacak konser içinde, lazer şovları yer alacak. Bunun için 40 dansçı seçildi. Sahnesi 800 metrekare, kulis iste süperstar'ın isteği üzerine çok sade dizayn edilmiş. Konser sonrası fotoşop ekibinin başında durmak isteyen Ajda Pekkan, hangi pozda nasıl fotoşop uygulanacağına kendisi karar verecek.

SEZEN AKSU İKNA OLMADI

Konseri için kendisine eşlik edecek ünlü şarkıcılardan bahseden Pekkan, listede bir sürprizden bahsediyordu ancak olmadı. Süperstar'ın bahsettiği Sürpriz isim Sezen Aksuydu. Ajda Pekkan Sezen Aksu'yu Kanlıca'daki yalısında ziyaret etmiş. Defalarca telefonda konuşmuş. Ancak 2016'daki son konserinde sahnelere veda ettiğini açıklayan AksuAjda Pekkan'a verdiği cevapta, "Sakın bana 'sahne' deme. Tansiyonum çıkıyor" dedi. Pekkan, Sezen Aksu'yu gelip kendisini en önden izlemesi konusunda bile ikna edemedi.