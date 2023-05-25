65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı
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Çoğumuzun 'Temel İçgüdü' filmiyle tanıdığı 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yıldız oyuncuyu 'yaşsız güzel' olarak tanımladı.
Ünlü aktris Sharon Stone'un sosyal medya paylaşımı olay oldu. Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan 65 yaşındaki Stone, bikinili fotoğrafını 'Yaza hazırım' notuyla paylaştı.
"SEN BİR İKONASIN!"
Instagram'da çoğu olumlu olan yorumların bazıları şu şekilde: "Sen bir kraliçesin. Bu kadar çekici olduğunu düşünmezdim", "Bize sorarsan; sen bir ikonasın!", "Sana saplantılıyım!", "Hangi yaşta olursan ol mükemmel görünüyorsun. Yolunda devam et ve eleştirenlere kulak asma. Mükemmel, sağlıklı ve fit görünüyorsun."