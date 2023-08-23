60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı

Daha önce birçok kez estetik operasyon geçiren Seda Sayan bu sefer de göğüs bölgesindeki kırışıklıklardan kurtulmak için "Dekolte Canavarı" adı verilen işlemi yaptırdı. Sayan, operasyon esnasını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren 60 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, tatil dönüşü soluğu yine güzellik merkezinde aldı. Ünlü isim bu sefer de çizgilerinden kurtulmak için "Dekolte Canavarı" adı verilen işlemi yaptırdı.

"YAPTIRDIĞIM HER ŞEYİ PAYLAŞIRIM"

Yıllardır yaptırdığı her işlemi Instagram hesabından açıkça paylaşan Seda Sayan, göğüs bölgesindeki kırışıklardan kurtulmak için "Dekolte Canavarı", yüzü için de "Altın Dokunuş" işlemini yaptırdı. O anları 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sayan, "Ben yaptırdığım her şeyi yayınlarım, saklamıyorum" dedi.