6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu
Haber Videosu

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, 6 yıl süren hukuk eğitimini tamamladı ve mezuniyet törenini evinde düzenledi. Ancak, normalde 3 yıl süren eğitimi 6 yılda tamamlaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Kim, geleneksel hukuk fakültesine gitmek yerine Kaliforniya'nın özel 'Hukuk Okuma' programını tercih etmişti.

44 yaşındaki ünlü Kim Kardashian, 6 yıl süren bir mücadelenin ardından sonunda hukuk eğitimini tamamladı. Ancak bu başarısı, sosyal medyada beklenmedik tepkilere neden oldu.

Kardashian, mezuniyet törenini evinin bahçesinde düzenledi ve tek mezun kendisiydi. Gri bluz, siyah mini etek ve bej mezuniyet kepi giyerek törenini Instagram'da paylaştı. Ailesi ve çocukları töreni izlerken, hukuk mentorları Kim'i öven konuşmalar yaptı.

Ancak hayranları, normal 3 yıl sürmesi gereken hukuk eğitimini 6 yılda tamamlamasıyla dalga geçmekten geri kalmadı. Yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Hukuk okulu 3 yıl sürer, sen 6 yılda bitirdin"

"Mezun olmadın, sadece yetiştin"

"Dönem başına bir ders mi aldın?"

"Bu kadar uzun sürmesi normal mi?"

Bununla birlikte, bazı takipçileri anlayışla yaklaştı. Bir hayran: "4 çocuk yetiştirirken, iş imparatorluğu yönetirken, TV programı çekerken ve hukuk okuyor. Bu onun 'Legally Blonde' dönemi ve destekliyorum" yorumunu yaptı.

Kim, geleneksel hukuk fakültesine gitmek yerine Kaliforniya'nın özel "Hukuk Okuma" programını seçmişti. Bu program 4 yıl sürüyor ama Kim'in süreci COVID-19 pandemisi ve yoğun iş programı nedeniyle uzadı. Son 6 yılda haftada 18 saat çalışarak toplamda 5.000 saatten fazla ders aldı.

Avukat olabilmesi için hala Baro Sınavını geçmesi gerekiyor. 2021'de "baby bar" sınavını geçmiş ve Mart ayında da büyük bir sınavı daha başarıyla tamamlamıştı.

Kız kardeşleri Khloé ve Kourtney Kardashian da Kim'i kutlarken, Başkan Trump'ın kızı ve yakın arkadaşı Ivanka Trump da "En sevdiğim hukuk okulu mezunu!" diyerek tebrik mesajı paylaştı.

Kim, 4 çocuğunu (Chicago-7, Saint-9, Psalm-5 ve North-11) eski eşi Kanye West ile birlikte yetiştiriyor. Mezuniyetini Beverly Hills'te bir otel kutlamasıyla taçlandırdı.

Mentorları, Kim'in ceza adaleti reformu, af kampanyaları ve ailelerin yeniden bir araya getirilmesi konularındaki çabalarını övdü. CNN'den Van Jones da törene katılarak Kim'in adalet mücadelesini destekledi.

6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Muslera'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Muslera'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.