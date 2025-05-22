6 yılda hukuk eğitimi tamamlayan Kim Kardashian, dalga konusu oldu

44 yaşındaki ünlü Kim Kardashian, 6 yıl süren bir mücadelenin ardından sonunda hukuk eğitimini tamamladı. Ancak bu başarısı, sosyal medyada beklenmedik tepkilere neden oldu.

Kardashian, mezuniyet törenini evinin bahçesinde düzenledi ve tek mezun kendisiydi. Gri bluz, siyah mini etek ve bej mezuniyet kepi giyerek törenini Instagram'da paylaştı. Ailesi ve çocukları töreni izlerken, hukuk mentorları Kim'i öven konuşmalar yaptı.

Ancak hayranları, normal 3 yıl sürmesi gereken hukuk eğitimini 6 yılda tamamlamasıyla dalga geçmekten geri kalmadı. Yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Hukuk okulu 3 yıl sürer, sen 6 yılda bitirdin"

"Mezun olmadın, sadece yetiştin"

"Dönem başına bir ders mi aldın?"

"Bu kadar uzun sürmesi normal mi?"

Bununla birlikte, bazı takipçileri anlayışla yaklaştı. Bir hayran: "4 çocuk yetiştirirken, iş imparatorluğu yönetirken, TV programı çekerken ve hukuk okuyor. Bu onun 'Legally Blonde' dönemi ve destekliyorum" yorumunu yaptı.

Kim, geleneksel hukuk fakültesine gitmek yerine Kaliforniya'nın özel "Hukuk Okuma" programını seçmişti. Bu program 4 yıl sürüyor ama Kim'in süreci COVID-19 pandemisi ve yoğun iş programı nedeniyle uzadı. Son 6 yılda haftada 18 saat çalışarak toplamda 5.000 saatten fazla ders aldı.

Avukat olabilmesi için hala Baro Sınavını geçmesi gerekiyor. 2021'de "baby bar" sınavını geçmiş ve Mart ayında da büyük bir sınavı daha başarıyla tamamlamıştı.

Kız kardeşleri Khloé ve Kourtney Kardashian da Kim'i kutlarken, Başkan Trump'ın kızı ve yakın arkadaşı Ivanka Trump da "En sevdiğim hukuk okulu mezunu!" diyerek tebrik mesajı paylaştı.

Kim, 4 çocuğunu (Chicago-7, Saint-9, Psalm-5 ve North-11) eski eşi Kanye West ile birlikte yetiştiriyor. Mezuniyetini Beverly Hills'te bir otel kutlamasıyla taçlandırdı.

Mentorları, Kim'in ceza adaleti reformu, af kampanyaları ve ailelerin yeniden bir araya getirilmesi konularındaki çabalarını övdü. CNN'den Van Jones da törene katılarak Kim'in adalet mücadelesini destekledi.