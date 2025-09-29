6. kattan düşen Güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, geçtiğimiz Cuma günü Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünün ardından intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde tartışmalar başladı.

"KESİNLİKLE ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Ortaya çıkan görüntüler sonrası "cinayet" iddiaları gündeme gelirken, Güllü'nün 1,5 yıldır birlikte çalıştığı patronu Ferdi Aydın, Gel Konuşalım programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA

Sunucunun, "Sizce öldü mü, öldürüldü mü?" sorusuna Aydın, "Kesinlikle öldürüldü" yanıtını verdi. Aydın, Güllü'nün belinde platin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Yere düşer, öne düşer, yana düşer ama hiçbir şekilde camdan düşmez."

ANNESİNİ SUÇLU TUTUYOR

Ferdi Aydın ayrıca, Güllü'nün aile içi sorunlarına da değinerek şu iddiayı ortaya attı: Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor.