6. kattan düşen Güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü

6. kattan düşen Güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü
Güncelleme:
6. kattan düşen Güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün Yalova'daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitirmesi sonrası intihar ve cinayet iddiaları gündeme geldi. Çalıştığı patronu Ferdi Aydın, belindeki platin nedeniyle kazayla düşmesinin imkânsız olduğunu savunarak "Kesinlikle öldürüldü" dedi.

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, geçtiğimiz Cuma günü Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünün ardından intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde tartışmalar başladı.

"KESİNLİKLE ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Ortaya çıkan görüntüler sonrası "cinayet" iddiaları gündeme gelirken, Güllü'nün 1,5 yıldır birlikte çalıştığı patronu Ferdi Aydın, Gel Konuşalım programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA

Sunucunun, "Sizce öldü mü, öldürüldü mü?" sorusuna Aydın, "Kesinlikle öldürüldü" yanıtını verdi. Aydın, Güllü'nün belinde platin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Yere düşer, öne düşer, yana düşer ama hiçbir şekilde camdan düşmez."

ANNESİNİ SUÇLU TUTUYOR

Ferdi Aydın ayrıca, Güllü'nün aile içi sorunlarına da değinerek şu iddiayı ortaya attı: Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (3)

Mohammed:

Gökçen Uludağ:

yasaklı made veya sanal kumar batağı insanlara her şeyi yaptırır yakında hepsi dökülür ortaya

Abdullah DÖKMECİ:

elindeki platinin kazayla düşmesine engel mi olur saçmalık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
