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50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi

50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi

Magazin Haberleri

50 yaşındaki Alman oyuncu ve manken Heidi Klum, bahçesinde üstsüz güneşlenirken çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Hayranları modelin kusursuz fiziğini öve öve bitiremedi.

Cesur pozlarıyla nam salmış olan Alman model Heidi Klum, son paylaşımıyla yine sınır tanımadı. Üstsüz şezlongda güneşlenen ünlü model, poz verirken yere doğru eğilerek göğüslerinin görünmesine engel oldu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kısa süre içinde hayranlarından yüzbinlerce yorum ve beğeni alan Heidi'ye hayranları "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi

DAHA ÖNCE ELEŞTİRİLMİŞTİ

50 yaşındaki yıldız isim kısa süre önce kızı ile çıplak bir şekilde poz verdiği için hayranları tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi

50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Heidi Klum Cinsellik Magazin Haberler

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