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5 milyon dolarlık reklam ilişkisi iddiasında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

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Menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik savcılık resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, "5 milyon dolarlık reklam aşkı" iddiaları dolayısıyla ifade verecek. Ayrıca, ikilinin telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimali de incelenecek.

Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında başlattığı inceleme, sektörün çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Oyuncular tarafından peş peşe yapılan itiraflar üzerine Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID Danışmanlık Şirketi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şirket hakkında, tekelleşme ve haksız kazanç iddiaları ile ilgili incelemeler derinleşiyor.

SARIKAYA İLE DEMİR İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir hakkında ortaya atılan reklam aşkı iddiaları, sanat dünyasında şok etkisi yarattı. Çiftin yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında Sarıkaya ile Demir önümüzdeki günlerde konuya ilişkin savcılığa gidip ifade verecek.

MASAK VE SİBER SUÇLAR DA DEVREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Ünlü ikilinin tüm banka hesaplarının da inceleneceği ortaya çıktı. Sarıkaya ile Demir'in telefon kayıtlarında kara para aklama ve vergi kaçırma ihtimaline karşı da incelemeler yapılacak.

NE OLMUŞTU?

TV100'den Fuat Uğur'un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştı. Uğur'un yazısında menajerlik şirketinin "tekelleşme" çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında "5 milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi" ifadeleri yer almıştı. Rekabet Kurulu, Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

5 milyon dolarlık reklam ilişkisi iddiasında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Bir fiyasko daha başlıyor. Adalet içinde suça karışan ünlüleri koparan bir çete mi var? Çocuk katili doktorları gördükten sonra artık en uç ihtimalleri değerlendirmemek ahmaklık olur.

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Toptan alın hepsinin ifadesini, adam kayırmayın...

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Doğuş grubu bozuk arabalarını halletsin diye beklerken patron gt peşine düşmüş! Millet sıfır aldığı bozuk arabalarla uğraşıyor Ferit efendi de nusreten çıkartıp edise ondan çıkartıp merte takıyor fişi !!! Alayı oğlancı oldu patronların

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