Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Özel'e 'İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?' diye açık açık soruldu

Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

46 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası'nda podyumda fırtınalar estirdi. İki çocuk annesi olan Şıkel, geçtiğimiz hafta güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıklamıştı.

Londra Moda Haftası'nda Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösteren Çağla Şıkel, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. Yıllardır modelliği bırakmayan Şıkel, yaşına rağmen asla değişmeyen formuyla dikkat çekiyor.

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

46 yaşındaki ünlü model, Londra Moda Haftası'nda giydiği kıyafetlerle kendine hayran bıraktı. Şıkel, podyumda giydiği haute-couture tarzı kıyafeti başarıyla taşıdı.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıklamıştı.

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Bu ikisini üretenin başına talih kuşu kondu
img

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
img

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.