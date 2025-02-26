46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu

Londra Moda Haftası'nda Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösteren Çağla Şıkel, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. Yıllardır modelliği bırakmayan Şıkel, yaşına rağmen asla değişmeyen formuyla dikkat çekiyor.

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

46 yaşındaki ünlü model, Londra Moda Haftası'nda giydiği kıyafetlerle kendine hayran bıraktı. Şıkel, podyumda giydiği haute-couture tarzı kıyafeti başarıyla taşıdı.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıklamıştı.