3. kez hamile olan Adriana Lima'nın göbeğinin şekli herkesi şaşkına çevirdi: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
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Önceki gün düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemezken ünlü ismin karın kası operasyonu yaptırdığı ileri sürüldü.
40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima'nın bir erkek bebeği dünyaya gelecek.
Hamileliğinde çalışmaya devam eden Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Ünlü model, büyüyen göbeğini gösteren tasarım siyah bir elbise giydi. Podyuma çıkan Lima'nın karnının şekli ise dikkatlerden kaçmadı. Uzun yıllardır spor yapan modelin karın kasları varken hamile kaldığı için göbek şeklinin farklı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanı sıra ünlü model karın kası ameliyatı olduğu da konuşulanlar arasında.
Adriana Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları, "20 yıllık ebeyim ilk defa böyle hamile göbeği gördüm" ve "Karın kası operasyonu yaptırdığı çok belli" yorumlarını yaptı.