3. kez hamile olan Adriana Lima'nın göbeğinin şekli herkesi şaşkına çevirdi: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima'nın bir erkek bebeği dünyaya gelecek.

KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Hamileliğinde çalışmaya devam eden Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Ünlü model, büyüyen göbeğini gösteren tasarım siyah bir elbise giydi. Podyuma çıkan Lima'nın karnının şekli ise dikkatlerden kaçmadı. Uzun yıllardır spor yapan modelin karın kasları varken hamile kaldığı için göbek şeklinin farklı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanı sıra ünlü model karın kası ameliyatı olduğu da konuşulanlar arasında.

"20 YILLIK EBEYİM İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Adriana Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları, "20 yıllık ebeyim ilk defa böyle hamile göbeği gördüm" ve "Karın kası operasyonu yaptırdığı çok belli" yorumlarını yaptı.