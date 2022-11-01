28 yaşındaki rapçi Takeoff, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

TMZ haber sitesinde yer alan habere göre, Rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri amcası olan Quavove ve kuzeni Offset de olay yerindeydi. Gelen ihbarların ardından olay yerine giden Houston polisi, rapçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği açıkladı. Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.

TAKEOFF KİMDİR?

18 Haziran 1994 yılında Houston'da dünyaya gelen Takeoff'un gerçek adı Kirshnik Khari Ball'dir. Müzik kariyerine 2008 yılında başlayan Takeoff, kendisi gibi rapçi Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturdu ve grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza attı. Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da 2 ayrı albüm yaptı.