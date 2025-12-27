Haberler

22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı gecesi Star TV'de yayınlanacak "İbo Show" programında sürpriz bir buluşma yaşandı. Yıllardır küs olduğu oryantal Asena'yı programa konuk eden Tatlıses, 22 yıllık küslüğün sona ermesiyle duygusal anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak "İbo Show" programına dikkat çeken bir isim daha katıldı. Tatlıses'in daha önce uzun süre küs kaldığı Yıldız Tilbe'nin ardından, bu kez yıllardır görüşmediği oryantal Asena'nın da programa konuk olduğu ifade edildi.

22 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oryantal Asena arasında 22 yıldır süren küslüğü sona erdi. Yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmanın, stüdyoda duygusal anlara sahne olduğu ve Tatlıses'in bu buluşma sırasında duygulandığı görüldü.

22 yıllık küslük sona erdi! İbrahim Tatlıses ve Asena İbo Show'da bir araya geldi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Eve kadar takip etti, saçından tutup sokağa çıkardı! Sonrası korkunç
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt