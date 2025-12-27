22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak "İbo Show" programına dikkat çeken bir isim daha katıldı. Tatlıses'in daha önce uzun süre küs kaldığı Yıldız Tilbe'nin ardından, bu kez yıllardır görüşmediği oryantal Asena'nın da programa konuk olduğu ifade edildi.

22 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oryantal Asena arasında 22 yıldır süren küslüğü sona erdi. Yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmanın, stüdyoda duygusal anlara sahne olduğu ve Tatlıses'in bu buluşma sırasında duygulandığı görüldü.