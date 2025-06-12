20 yıl sonra hamile kalan Liz McClarnon'un bebek sevinci

20 yıl sonra hamile kalan Liz McClarnon'un bebek sevinci
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20 yıldır çocuk sahibi olma hayali kuran ünlü şarkıcı Liz McClarnon, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Canlı yayında bebeğinin cinsiyetini açıklayan McClarnon, beş aylık hamile olduğunu duyurdu. Şarkıcı, hayranlarına müjdeli haberi verirken duygusal anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Liz McClarnon, ilk kez katıldığı televizyon programında bebeğinin cinsiyetini duyurdu."Whole Again" şarkısıyla tanınan Atomic Kitten grubunun 44 yaşındaki üyesi Liz McClarnon, yaklaşık 20 yıllık çocuk sahibi olma mücadelesinin ardından geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise, ilk televizyon röportajında bebeğinin cinsiyetini kamuoyuyla paylaştı.

20 yıl sonra hamile kalan Liz McClarnon'un bebek sevinci

İngiltere'nin popüler gündüz kuşağı programı Loose Women'a konuk olan Liz McClarnon, eşi Peter Cho ile birlikte erkek çocuk beklediklerini duyurdu. Stüdyoya enerjik ve heyecanlı bir şekilde gelen anne adayı, mutlu haberi paylaşırken duygusal anlar yaşadı. Beş aylık hamile olduğunu söyleyen McClarnon'un bebeğini sonbahar aylarında dünyaya getirmesi bekleniyor. Programdaki sunucular da bu güzel haber üzerine ünlü ismi tebrik etti.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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