19 Mayıs'ta Soner Sarıkabadayı Sinop'ta konser verecek

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Soner Sarıkabadayı'nın halka açık konser vereceği duyuruldu.

Sinop'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için hazırlıklar başladı. Sinop Belediyesi, 19 Mayıs akşamı eski Çekek Yeri'nde halka açık konser verileceğini duyurdu. Saat 20.00'de Belediye Konservatuarının ardından saat 21.00'de ise Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceğini açıklandı. - SİNOP

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