18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım

Kanal D ekranlarında yer alan ve kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ile Şevket Çoruh'un kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziden ayrıldı. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren ünlü yönetmen, diziden ayrılmak zorunda bırakıldığını açıkladı.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM, KIRGINIM"

Yeni sezonda Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul kardeşlerin yazmaya devam edeceği diziden ani bir kararla ayrılan Orhan Oğuz, gazeteci Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada "Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeninin belli olmadığı, Orhan Oğuz'a toplantıda süpervizörlük teklif edildiği ancak usta yönetmenin bu öneriye sıcak bakmadığı da öğrenildi.

PEŞ PEŞE VEDA MESAJLARI YAYINLANMIŞTI

Orhan Oğuz, geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı. Dizinin Instagram hesabından yapılan açıklamada ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denilmişti.