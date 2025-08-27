15 milyon dolarlık malikane davasında Katy Perry'den dikkat çeken sözler

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un yolları ayrılmış olsa da bağları kopmuş değil. Perry, ABD'de devam eden malikâne davasında eski sevgilisiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, İstanbul'daki bir yalı değerinde sayılabilecek 15 milyon dolarlık bir malikâne davası gündemde. Ünlü pop yıldızı Katy Perry, yaşlı bir iş insanıyla süren bu davada video bağlantısıyla ifade verdi.

Mahkeme belgelerine göre, malikâneyi aslında Perry değil, eski sevgilisi Orlando Bloom'un şirketi satın almış. Bunun üzerine davalı tarafın avukatları, "Perry'nin aslında bu eve finansal katkısı yok" iddiasını ortaya attı. Perry ise bu iddiayı kabul etmedi.

"ORLANDO İLE BAĞIMIZ BİTMEZ"

Katy Perry mahkemede şu ifadeleri kullandı, "Orlando ile yollarımızı ayırdık ama ömür boyu aileyiz. Çocuğumuz var, bağımız kopmaz." Bloom ile hâlen finansal ortak olup olmadıkları sorulduğunda net yanıt vermese de, malikaneden kendisinin de fayda göreceğini söyledi.

HAZİRAN'DA AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

Çiftin ayrılığı Haziran ayında duyulmuş, Bloom'un Jeff Bezos'un düğününe tek başına katılmasıyla söylentiler doğrulanmıştı. Perry ile Bloom, dört yaşındaki kızları Daisy için ortak ebeveynlik yapmayı sürdürüyor.