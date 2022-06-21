"1.5 milyon TL'lik mezar" haberlerini gören Diva çileden çıktı: Ölmedim arkadaşlar - Haberler

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"1.5 milyon TL'lik mezar" haberlerini gören Diva çileden çıktı: Ölmedim arkadaşlar

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, hakkında çıkan "Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar" haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öfke kustu. Diva, "Ölmedim arkadaşlar, Bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin 'abuk sabuk sözleri haber etiğine uygun mu?" diyerek iddialara tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde mezar yerinin belirlendiğini duyuran Bülent Ersoy'un menajeri olduğunu söyleyen Fevzi Siverek, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Siverek, hayranların ulaşmaması için 10 metre derinliğinde bir mezar kazılacağını belirtip, "Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar." dedi.

ÇIKAN HABERLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Usta şarkıcı Bülent Ersoy sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere "Ölmedim arkadaşlar" diyerek ateş püskürdü. Bülent Ersoy şunları yazdı;

'1.5 milyon TL'lik mezar' haberlerini gören Diva çileden çıktı: Ölmedim arkadaşlar

"BİRİLERİ KONUŞSUN, BİRİLERİ HABER YAPSIN"

Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra "kopyala yapıştır" dijital medya, yazıyı çoğaltsın. Sevgili Babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün"1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek" başlıklarına kadar geldi.

'1.5 milyon TL'lik mezar' haberlerini gören Diva çileden çıktı: Ölmedim arkadaşlar

"Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu 'abuk sabuk' sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana 'Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı' başlıkları "basın özgürlüğü" kapsamında mı? Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu?"

'1.5 milyon TL'lik mezar' haberlerini gören Diva çileden çıktı: Ölmedim arkadaşlar

"Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür. Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, 'Hadi Ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım' demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy Magazin Haberler

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