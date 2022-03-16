039;adı Sevgi' Dizisiyle Yeniden Ekranlarda

Arka arkaya çektiği reklamlarla adından fazlasıyla söz ettiren Alper Üstündağ, dizi serüvenine tekrar geri döndü… Dizinin yayınlandığı an itibariyle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncunun 'Savcı Kenan' karakterine çok yakıştığı gözlerden kaçmadı.

"ADI SEVGİ VE KENAN SAVCI"

Dizide, hayallerinin ve umutlarının peşinden, kararlılık sevgi ve fedakarlıkla koşan Elif öğretmenin verdiği amansız mücadele anlatılırken, genç öğretmenin yanında duran Kenan Savcı'nın merhameti, adaletli tutumu ve dik duruşu adeta dizinin gidişatına yön veriyor…

Koliba filmin yapımcılığını üstlendiği, Sadullah Çelen'in yönetmenliğini yaptığı, Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrolünü paylaştığı 'Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç ve Asena Keskinci gibi oyuncular yer alıyor…

Adı Sevgi adlı dizi her Pazar akşamı saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

ALPER ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Alper Üstündağ, 19 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ziverbey Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümü mezunu olan Üstündağ aynı zamanda başarılı bir sunucudur.

Arka arkaya çektiği reklam filmleri ile tanıdık bir sima olarak karşımıza çıkan ve son seri reklam filmi ile Türkiye'nin her yerinde büyük yankı uyandıran Alper Üstündağ'ın,

Recep İvedik 5, Öğrenci İşleri ve Biraderler adı altında sinema filmleri bulunmaktadır.

Arka Sokaklar dizisinin Komiser Demir'i, Söz dizisinin Polis Özel Harekat Komiseri, Çocukluk dizisinin Sertan Öğretmeni Alper Üstündağ, Atv ekranlarında yayına giren

'Adı Sevgi' adlı dizinin de Kenan Savcı'sı olarak siz izleyenlerin karşısına çıkıyor.

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