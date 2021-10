Zeynep Avcı: Alman izleyiciyi Türkçe şarkılarla kazanmak istiyorum

STÜDYOYU YIKTI GEÇTİ

"Voice of Germany"nin yeni sezon ilk yayınına Tan Taşçı'nın "Yalan" şarkısıyla damga vuran Zeynep Avcı, her iki ülkede de gündem oldu. Hürriyet'e konuşan Avcı, yarışmanın hayatını değiştireceğine inandığını söyledi: "Voice of Germany Almanya'da çok seviliyor. Türkiye'de de çok sevilen bir format. İki ülkeye de hitap edebileceğim."

ÖNCELİK ALMANYA

22 senedir sahnelerde olan Avcı, kariyerine Almanya'da devam edeceğini söyledi: "Tabii öncelik Almanya. Almanlara hitap ederken Türkçe şarkılarla Alman izleyiciyi kazanmak istiyorum, onların ruhuna hitap etmek istiyorum. 'Şarkı ne diyor' diyerek merak etmeleri çok güzel. İnsani duygular evrenseldir. Aynı dili konuşmasak bile ortak insani duyguları müzikle anlatabilmek benim için çok güzel."

O ışığı görmedim

Zeynep Avcı, "Türkiye'de müzik yapmayı veya albüm çıkarmayı hiç düşünmedin mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Teklifler aldım ama beni bir yerlere getirecek ışık görmedim. O yüzden Türkiye'ye gitmedim. Benim için aile çok önemli. Ailemden ayrı olacak bir işte çalışmak istemedim."

Jüri üyeleri, Zeynep Avcı'ya "Tüylerimizi diken diken ettin" diyerek iltifatlar yağdırdı.

