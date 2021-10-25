Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü! - Haberler
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Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü!

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Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Sen Varsın Diye şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sen Varsın Diye şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un Sen Varsın Diye şarkısının sözleri...

Seni bir kere görsem belki rahatlar içim

Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim

Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım

Seni kaybedip ağladım

Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu

Buradan kaçabilenler gitmiş çok göç oldu

Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı

Çoğumuzun berbat hayatları

Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım

***

Çünkü sen varsın diye

Orada duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Gel saklanacak bir yer bulalım

İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol

Bak ne kaldı inadından

Seni soludum dumanımdan

Sen benim yanlışım ol

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

  • Söz-beste: Kaan Boşnak
  • Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
  • Prodüktör: Mert Medeni
  • Mix: Mert Medeni
  • Mastering: Evren Göknar
  • Video: Burak Şimşek

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