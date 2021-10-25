Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü!

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sen Varsın Diye şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un Sen Varsın Diye şarkısının sözleri...

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ - SEN VARSIN DİYE SÖZLERİ

Seni bir kere görsem belki rahatlar içim

Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim

Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım

Seni kaybedip ağladım

Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu

Buradan kaçabilenler gitmiş çok göç oldu

Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı

Çoğumuzun berbat hayatları

Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım

***

Çünkü sen varsın diye

Orada duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Gel saklanacak bir yer bulalım

İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol

Bak ne kaldı inadından

Seni soludum dumanımdan

Sen benim yanlışım ol

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

***

Belki sen varsın diye

Belki duyarsın diye

Beni anlarsın, soru sormazsın

Ah, yetmedi mi be

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ - SEN VARSIN DİYE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Söz-beste: Kaan Boşnak

Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz

Prodüktör: Mert Medeni

Mix: Mert Medeni

Mastering: Evren Göknar

Video: Burak Şimşek

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ - SEN VARSIN DİYE DİNLE!

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