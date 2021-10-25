Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Sen Varsın Diye şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye dinle! Sen Varsın Diye şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...
Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sen Varsın Diye şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un Sen Varsın Diye şarkısının sözleri...
Seni bir kere görsem belki rahatlar içim
Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim
Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım
Seni kaybedip ağladım
Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım
***
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
***
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
***
Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu
Buradan kaçabilenler gitmiş çok göç oldu
Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı
Çoğumuzun berbat hayatları
Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım
***
Çünkü sen varsın diye
Orada duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
***
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
***
Gel saklanacak bir yer bulalım
İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol
Bak ne kaldı inadından
Seni soludum dumanımdan
Sen benim yanlışım ol
***
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
***
Belki sen varsın diye
Belki duyarsın diye
Beni anlarsın, soru sormazsın
Ah, yetmedi mi be
- Söz-beste: Kaan Boşnak
- Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Prodüktör: Mert Medeni
- Mix: Mert Medeni
- Mastering: Evren Göknar
- Video: Burak Şimşek