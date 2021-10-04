Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim - Haberler Magazin
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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar önce söylediği "Kondom" şarkısıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Ekinci, şarkının yazılması için bir kondom firmasından talep geldiğini belirterek "O şimdi asker canı neler ister, kondom falan derken memleketin sapığı ilan edildim" dedi.

Şu sıralar geçmişe nazaran biraz daha gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar önceki sayfaları yeniden açtı. Ekinci, katıldığı programda bir döneme damga vuran "Kondom" şarkısıyla ilgili de samimi itiraflarda bulundu. Ekinci, "Türk kondom firması bana geldi, sosyal sağlık projesi yapmak istediklerini söylediler. İçinde kondom kelimesi geçen şarkılar yazdırmaya başladık" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci "Bize Kaldı" programına katıldı. İddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Ekinci, Aleyna Tilki'yi ve Hande Yener'i çok beğendiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim

Paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren Ekinci kondom şarkısının hikâyesinide anlattı. Tuğba Ekinci açıklamasında "Bir Türk kondom firması bana geldi, sosyal sağlık projesi yapmak istediklerini söylediler. İçinde kondom kelimesi geçen şarkılar yazdırmaya başladık. Kondom albümündeki şarkıların sıralaması; Kondom, Yoksa, Vermem idi. Çıktığı ilk zamanlarda Avrupa'daki MTV'de yayınlandı. O şimdi asker canı neler ister, kondom falan derken memleketin sapığı ilan edildim" dedi.

"Zengin adam sevmek ucuzluk" sözlerini neden söylediğini itiraf eden Ekinci şoke etti. Ünlü isim bu sözü söyleme sebebini "Manşet atılsın da konuşulayım diye yaptığım şeylerden biri. Ben bir şov kızıyım. Şov kızı arada saçmalar. Burada saçmalamışım" sözleriyle açıkladı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim - Haberler Magazin
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