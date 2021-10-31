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Ünlü oyuncu ayağını kırdı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü oyuncu ayağını kırdı

Usta oyuncu Ümit Okur, spor yaparken ayağını kırdı. Soluğu hastanede alan Ümit Okur, ameliyattan sonraki halini sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

ANTALYA (Snob Magazin) - Fenomen projelerde yer alan Ümit Okur, spor yaparken ayağını kırdı. Antalya'da yaşayan oyuncu, sporda ayağını kırınca, soluğu hastanede aldı.

Ayağı alçıya alına Okur, kötü haberi Instagram'dan duyurdu.

Hastane odasından video'sunu yayınlayan Okur, "Dostlar büyük kaza atlattım. Spor yaparken yanlış bir hareket yapınca ayağım hem kırıldı hem de bilekten çıktı. Az önce iki saat süren ameliyattan çıktım. Şükür Rabbim'e iyi geçti ameliyat... Platin taktılar. İyiyim. Dualarınızı bekliyorum" diye yazdı.

Ünlü oyuncu ayağını kırdı

Ünlü oyuncu ayağını kırdı

Ünlü oyuncu ayağını kırdı

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