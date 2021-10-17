Umut Kurt'un nişanlısı Melisa İnci, ünlü oyuncuların kardeşi çıktı

Yeşilkötü adamı Bilal İnci'nin torunu olan oyuncu Ayça İnci Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, ayak üstün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, pandemi döneminde aldığı kilolardan kurtulmak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Son iki ayda 12 kilo verdiğini söyleyen İnci, "Hedef 15 kilo vermek. İki ayda 12 kilo verdim. Üç kilo daha vereceğim. Spor ve diyet yaparak verdim" dedi.

12 yıldır aşk devam ediyor

Bu arada yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu Grup Gündoğarken'in üyelerinden Gökhan Şeşen'le mutlu beraberliklerinin devam ettiğini söyleyen Ayça İnci, iki kez evlenme teklifi aldığını ama evlenmeye zaman bulmadığını söyleyerek,"Evlenme teklifi aldım iki kez ama şartlar uymadı evlenmeye. Yurtdışında dizi çekimi vardı, sonra pandemi girdi araya. Gökhan bey'in işleri çıktı falan derken kaldı öyle. Biz zaten evli gibi yaşıyoruz" dedi.

Melisa İnci, Ayça İnci ve Ayçin İnci'nin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı

Bu arada geçtiğimiz günlerde oyuncu Umut Kurt ile evlilik yolunda ilk adımı atan sanat yönetmeni Melisa İnci, Ayça İnci ve Ayçin İnci'nin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Kız kardeşinin nişanlısı Umut Kurt'u ailece çok beğendiğini söyleyen Ayça İnci,"Damadımızı çok beğendik. Babam kızımızı hemen verdi. Ama Umut'la aramızda "Bana abla deme sakın" diye espri geçti" diye konuştu.