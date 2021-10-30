Umut Açıkgöz Kimdir? Umut Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Umut Açıkgöz biyografisi!

Çorum'da dünyaya gelen Umut Açıkgöz müziğe 7 yaşında belediye konservatuarına girerek başladı. Ortaokulda belediye konservatuarından başarı ile mezun oldu. Peki, Umut Açıkgöz Kimdir? Umut Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Umut Açıkgöz mesleği nedir? Umut Açıkgöz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UMUT AÇIKGÖZ KİMDİR?

Çorum'da dünyaya gelen Umut Açıkgöz müziğe 7 yaşında belediye konservatuarına girerek başladı. Ortaokulda belediye konservatuarından başarı ile mezun oldu. Anadolu güzel sanatlar lisesinden mezun olmuştur, Ardından A.K.Ü devlet konservatuarını başarıyla bitirmiştir Son olarak Formasyon eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur. Ve ilk mesleği olan öğretmenliğe devam etmektedir. Türkiye'nin tanımasına vesile olması kendisinin (klavye)(org) çatış stilindeki kabiliyetidir. Beyninin en az 4 lob da kullanabilmesi bu müziği ortaya çıkarmıştır. Birçok ulusal kanala, konserlere, festivallere çıkmıştır. (Beyaz Show, Işın Karaca, Kadir Çöpdemir, Ümit Besen) gibi profesyonel bir ekip ile çalışmıştır, hedefleri bu on parmak çalış tarzını duyurabilmektir.

En önemli yeteneği ise hem çalıp çaldığı eserin bire bir orijinalliğini klavye üzerinde yakalayıp ve sesini de bir o kadar iyi kullanabilmesidir. "Her zaman kaliteli işin verimini almayı benimseyen kişilerin başarısız olma şansı yoktur" Düşüncesine sahip olmuştur. Umut Açıkgöz enstrümanından şöyle bahseder "Hala günde en az 4 saat çalışıyorum. Bu bir aşk meselesidir. Bir nevi enstrümanınızla evli gibisinizdir."

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