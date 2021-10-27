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Süleymanpaşa 29 Ekim coşkusunu Simge Sağın konseri ile yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Süleymanpaşa 29 Ekim coşkusunu Simge Sağın konseri ile yaşayacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şölende son dönemin sevilen şarkıcılarından Simge Sağın Süleymanpaşalılarla buluşacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şölende son dönemin sevilen şarkıcılarından Simge Sağın Süleymanpaşalılarla buluşacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen şölen, 29 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Süleymanpaşa sahilde, Tekirdağ Yelken Kulübü önünden fener alayı ile başlayacak. Simge Sağın ise saat 20.30'da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendireceği konseri ile Süleymanpaşalıların karşısına çıkacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şölene davetini şu sözlerle dile getirdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Simge Sağın konseriyle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü coşkusunu birlikte yaşamak üzere, tüm vatandaşlarımızı fener alayımıza ve açık hava konseri etkinliğimize bekliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" - TEKİRDAĞ

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