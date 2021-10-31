Şeyma Subaşı eski sevgilisi Guido Senia'ya mı döndü?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya fenomeni, Mohammed Alsaloussi'den önceki sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile partide buluştu.

Subaşı, eski sevgilisinin New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti. Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği video'nun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.

Daha sonra video'yu ve etiketleri sayfasına taşıyan Subaşı'nın bu hareketi şaşırttı.

İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılmıştı. Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.