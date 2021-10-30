Setenay Süer kimdir? Setenay Süer kaç yaşında, nereli? Yemin dizisi Gülperi kimdir? Setenay Süer biyografisi!

Şimdiye kadar Deli Gönül, Ufak Tefek Cinayetler, Mehmet Bir Cihan Fatihi ve Kayhan projelerinde yer alan Süer, önümüzdeki günlerde Yemin dizisi ile takipçilerinin karşısında. Magazin dünyasının yalından takip ettiği Setenay Sürer'in hayatı merak edildi. Peki, Setenay Süer kimdir? Setenay Süer kaç yaşında, nereli? Yemin dizisi Gülperi kimdir? Setenay Süer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SETENAY SÜER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Setenay Süer 1995'te Kütahya'da dünyaya geldi, Liseden mezun olduktan sonra Avcılık e Yaban Hayatı bölümünde öğrenim görmeye başladı. Süer, aynı zamanda Orman Mühendisliği bölümünde okumaktadır.

Setenay Süer boyu 1.70 cm, kilosu ise 55'dir. 1995 doğumludur ancak doğum tarihi gün ve ay olarak bilinmemektedir.

Şimdiye kadar Deli Gönül, Ufak Tefek Cinayetler, Mehmet Bir Cihan Fatihi ve Kayhan projelerinde yer alan Süer, önümüzdeki günlerde Yemin dizisi ile takipçilerinin karşısında olacak.

1995 Kütahya doğumlu olan oyuncu bir dönem Kuaförüm Sensin adlı yarışma programında da bulunmuştu.

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