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Serel Yereli korsan taksiye bindi

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Serel Yereli korsan taksiye bindi

Ailesini ziyaret etmek için üç yıldır yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Nişantaşı'ndaydı. Yereli, korsan taksiye bindiğini söyledi. İşte detaylar...

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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ailesini ziyaret etmek için üç yıldır yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Nişantaşı'ndaydı. Oyunculuğu bırakıp, orada müzik yapan şarkıcı, "Hedefim hep müzisyen olmaktı. Londra'ya onun için gittim. İngilizce şarkı yazıp, söylüyorum" diye konuştu.

İstanbul'u özlediğini belirten Yereli, "Buraları sakin buldum. Bir tık daha neşeli geçti, parklar falan çok açık ortamlar vardı" dedi. Şarkıcı, otomobile bineceği sırada ise ise, "Korsan taksi kullanıyorum. Daha fazla çekmeyin, ayıp olmasın olmasın" diyerek, şaşırttı.
Serel Yereli korsan taksiye bindi

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