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Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

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Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Türk Pop Müziğin başarılı sanatçısı Serdar Ortaç'ı ağırladı. Ortaç, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e sahip çıktı. İşte detaylar...

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşk hayatıyla ilgili gelen sorulara "Aşk varsa yolla" diyerek esprili bir yanıt verdi. Ortaç'a annesinin "Sarışınlardan uzak dur" sözleri hatırlatıldı.

Ortaç, bu soruya da "Annem esmerlerden seçmemi istemişti. Annem hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim evde kaldım" diyerek herkesi güldürdü.

Serdar Ortaç'ın yakın dostu Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu konu hakkında konuşan ve dostuna destek veren Ortaç, "Mehmet Ali Erbil kimseyi taciz etmez. Şaşırdım valla" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'daki üçüncü konserine "Mesafe" şarkısıyla çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. "Karabiberim, Ben Adam Olmam, Sana Değmez ve Poşet" gibi birçok hit şarkısını seslendiren Ortaç, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi hem de ara ara yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, zaman zamanda en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Serdar Ortaç, mikrofonu zaman zaman hayranlarına da uzattı.

İŞTE KONSERDEN KARELER

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması

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Aygün Aydın, Mehmet Ali Erbil'in yıllar önceki tacizini ifşa etti: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu

Aygün Aydın, Mehmet Ali Erbil'in yıllar önceki tacizini ifşa etti: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
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Haber: Serdar Ortaç'tan flaş taciz açıklaması - Haberler Magazin
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