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Selen Soyder'in büyük değişimi

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Selen Soyder'in büyük değişimi

2015 yılında iş insanı Oren Fransez ile evlendikten sonra ortalarda gözükmeyen ünlü oyuncu Selen Soyder'in değişikleri hayranlarından gözünden kaçmadı. İşte detaylar...

Uzun bir süredir ekranda olmayan Selen Soyder, değişimiyle dikkat çekiyor. Oyuncunun yüzündeki değişikler fanlarının gözünden kaçmadı. Yüzüne operasyon yaptırdığı iddia edilen Soyder ise, ara verdiği ekrana da döneceği öğrenildi.

Son olarak 2014 yılında İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaştığı 'Reaksiyon' dizisinde yer alan oyuncu, gelen senaryoları değerlendirmeye başladı. 2010 yılındaki 'Lale Devri' dizisiyle yıldızı parlayan Soyder, içine sinen proje olursa izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, uzun süredir de herkese kapalı olduğu Instagram hesabını da açtı. 2015 yılında Oren Fransez ile evlendikten sonra ortalarda gözükmeyen Soyder, yakın zamanda projeleriyle adından söz ettirecek.

Selen Soyder'in büyük değişimi

Selen Soyder'in büyük değişimi

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Haber: Selen Soyder'in büyük değişimi - Haberler Magazin
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