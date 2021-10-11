Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı - Haberler Magazin
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Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı gündüz kuşağı programında ilginç bir olay yaşandı. Canten Kaya, aldatan erkeklerin davranışlarından bahsederken Seda Sayan'la aynı yatağa yattı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahı Sultanı programında ilginç bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı.

SEDA SAYAN VE CANTEN KAYA YATAKTA ROL YAPTI

Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı. Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı. Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı

Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı
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Haber: Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı - Haberler Magazin
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