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Sarı yaz konserleri Emre Kaya ile devam ediyor

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Sarı yaz konserleri Emre Kaya ile devam ediyor

Sarı yaz konserleri Emre Kaya ile devam ediyor Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri devam ediyor.

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) -

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri devam ediyor. Ücretsiz halk konserlerinde Derya Uluğ, Demet Akalın, Ozan Doğulu ve Hera'nın ardından Emre Kaya sahne aldı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Emre Kaya, muhteşem sahne performansıyla sevilen şarkılarını müzikseverler ile birlikte söyledi.

Kaya geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve çok kısa zamanda youtube da tıklanma rekoruna doğru gittiği "Tebessüm" adlı parçasını söylediği esnada kendisini dinlemeye gelen neredeyse tüm seyircinin hep bir ağızdan şarkıya eşlik etmesi ile sahneden "sizlere ne kadar tebessüm etsem az kalır yüzümde bir tebessüm den daha fazlasını sağlıyorsunuz" diyerek teşekkür ederek konserine devam etti.
Sarı yaz konserleri Emre Kaya ile devam ediyor

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Haber: Sarı yaz konserleri Emre Kaya ile devam ediyor - Haberler Magazin
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