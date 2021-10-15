Sarı yaz konserleri Emre Kaya ile devam ediyor

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) -

Kaya geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve çok kısa zamanda youtube da tıklanma rekoruna doğru gittiği "Tebessüm" adlı parçasını söylediği esnada kendisini dinlemeye gelen neredeyse tüm seyircinin hep bir ağızdan şarkıya eşlik etmesi ile sahneden "sizlere ne kadar tebessüm etsem az kalır yüzümde bir tebessüm den daha fazlasını sağlıyorsunuz" diyerek teşekkür ederek konserine devam etti.