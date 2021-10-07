Sadakatsiz'de dikkat çeken yakınlaşma! Asya ve Aras samimi anlar yaşadı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Asya ile kazada tanışan Aras, hafızasını kaybettiği için hastanede tedavi görmeye devam ederken gizemli bir kişi onu ziyarete geldi.

ASYA VE ARAS YAKINLAŞTI

Asya, Aras'ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu ve geçmişini öğrenmeye çalıştı. Aras'la yakından ilgilenen Asya, bu yolda önemli bir gelişmeye şahit oldu. Aras, Asya sayesinde ilk kez bir şeyi hatırladı ve düğüm yavaş yavaş çözülmeye başladı. Hastanenin bahçesinde konuşan ikili, yakınlaşarak sarıldı. Onun hafızasını kaybettiğini anlayan kişi ise telefonda başka birisine haber verdi ve Asya'nın Aras'la yakından ilgilendiğini söyledi.

Haberler.com - Magazin Haberleri