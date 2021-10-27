Sadakatsiz'Bahar' Yeliz Kuvancı kimdir? Sadakatsiz'de Bahar'ı canlandıran Yeliz Kuvancı kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranıyor. Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde İnci öğretmene hayat veren ve sevilen Yeliz Kuvancı Bahar karakteriyle de büyük ilgi görüyor. Peki, Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı kimdir? Sadakatsiz'de Bahar'ı canlandıran Yeliz Kuvancı kaç yaşında ve nereli?

SADAKATSİZ BAHAR KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterini Yeliz Kuvancı canlandırmaktadır.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987'de Ankara'da doğdu. Ailesi Ankaralıdır. Çocukluğunda oyunculuk ile ilgili herhangi bir planı olmayan Kuvancı, babasının teşvikiyle tiyatro eğitimi veren bir eğitim kurumuna gitti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı. Bir sezon oynadıktan sonra rolü bitince 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. TRT'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. TRT'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterini canlandırdı. Şu an Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Bahar Gelik karakterini canlandırmaktadır.

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