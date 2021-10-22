Pucca lakaplı fenomen attığı tweet nedeniyle 5 ay hapis cezası aldı

Pucca takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, yaptığı paylaşım yüzünden hapis ceza aldı.

5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…" paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı.

TWİTTER'DAN İSYAN ETTİ

Işık, cezaya Twitter hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi? Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. İşin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde 'erkeklerden hoşlanmıyorum' diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilirkişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer."

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