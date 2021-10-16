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Programına konuk ettiği doktorla aşk yaşıyor

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Programına konuk ettiği doktorla aşk yaşıyor

Ebru Akel, kalbini programına davet ettiği doktora kaptırdı. Ünlü sunucu ile yaklaşık bir yıl önce programında tanıştığı sevgilisi, ilk kez Gümüşsuyu'nda el ele objektiflere yakalandı.

EVREN, ANKARA (Snob Magazin) -

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Oğlu Eren'in babası Özer Sancak ile sekiz yıllık evliliği Temmuz 2020'de tek celsede sona eren ve uzun süredir kalbi boş olan Ebru Akel, yeni bir aşka yelken açtı. 45 yaşındaki sunucu ve oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Ebru Akel ile doktor sevgilisi, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi. Ebru Akel'in, Op. Dr. Melih Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce sunuculuğunu yaptığı programda konuk ettiği, ikilinin bu program sayesinde tanıştığı öğrenildi.
Programına konuk ettiği doktorla aşk yaşıyor

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği ünlü doktorla el ele görüntülendi

Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği ünlü doktorla el ele görüntülendi
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Haber: Programına konuk ettiği doktorla aşk yaşıyor - Haberler Magazin
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