Programına konuk ettiği doktorla aşk yaşıyor

EVREN, ANKARA (Snob Magazin) -

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haber ine göre; Oğlu Eren'in babası Özer Sancak ile sekiz yıllık evliliği Temmuz 2020'de tek celsede sona eren ve uzun süredir kalbi boş olan Ebru Akel , yeni bir aşka yelken açtı. 45 yaşındaki sunucu ve oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Ebru Akel ile doktor sevgilisi, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi. Ebru Akel'in, Op. Dr. Melih Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce sunuculuğunu yaptığı programda konuk ettiği, ikilinin bu program sayesinde tanıştığı öğrenildi.