Poyraz Karayel'in sevilen ismi evlendi

İSTANBUL (Snob Magazin) - Poyraz Karayel, Aliye, Geniş Aile, Kalbimin Sultanı ve Sağır Oda gibi sevilen dizilerden tanıdığımız 45 yaşındaki Emel Çölgeçen, hayatını Tarkan Güveli ile birleştirdi.

Çölgeçen, "Mutluluğumuz daim olur umarım" dedi.

Tarkan Güveli kimdir?

Tarkan Güveli, MAT Art Studio'nun kurucusu, heykeltıraş, ressam ve aynı zamanda milli sporcu.

EMEL ÇÖLGEÇEN KİMDİR?

Emel Çölgeçen, 9 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimine Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam eden Emel Çölgeçen, ikinci sınıfta okuldan ayrılarak Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi almaya başladı.

2004'de yayınlanmaya başlayan "Aliye" dizisinde "Meriç" karakteriyle tanınan Emel Çölgeçen, 2006'da "Sağır Oda", 2007'de "Zeliha'nın Gözleri" ve "Kara Duvak" dizilerinde de rol aldı.

Emel Çölgeçen bunların yanında, "Böyle Bitmesin", "Sultan", "Geniş Aile", "Arka Sokaklar", "Kapadokya Düşleri" ve "Cennetin Çocukları"nda da boy gösterdi.

2015-2016 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Poyraz Karayel"de soğuk ve dominant "Sema" karakterine hayat veren Emel Çölgeçen son olarak "Kalbimin Sultanı"nda izleyici karşısına çıktı.

Dizilerin yanı sıra Sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da rol alan Emel Çölgeçen aynı zamanda sunuculuk da yapıyor.