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Pelin Akil sosyal medyayı salladı

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Pelin Akil sosyal medyayı salladı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin İsabel'i Pekin Akil, son bölümde ekranda fırtına gibi esti. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Pelin Akil, dizinin yayınlanan son bölümünde kılıçla canlandırdığı aksiyon sahneleriyle gözleri üzerine çevirdi.

Zorlu sahnelerin olduğu çekimlerde dublör kullanmak istemeyen Akil, dizide hana saldıran barbarları kılıcıyla alt ettiği sahnede oyunculuk performansıyla izleyiciyi büyüledi.

HAYRANLARINI MEST ETTİ

Güzel oyuncu için gece boyunca sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapıldı. Pekin Akil için yazılan binlerce yorum arasından, "Savaşçı Isabel", "O sahne neydi öyle bayıldım", ve "Pelin Akil şov yapıyor resmen" gibi övgü dolu sözler dikkat çekti.

Pelin Akil sosyal medyayı salladı

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