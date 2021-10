Paul Walker hangi seride öldü? Paul Walker Hızlı ve Öfkeli kaçta öldü? Hızlı ve Öfkeli Brian ne zaman öldü?

Paul Walker hangi seride öldü? Paul Walker ne zaman öldü? Paul Walker Hızlı Ve Öfkeli kaçta öldü? Hızlı ve Öfkeli Brian ne zaman öldü? sorularının yanıtı Hızlı ve Öfkeli izleyicileri tarafından araştırılan soruları arasında yer alıyor. Peki,Paul Walker ne zaman öldü?

PAUL WALKER HANGİ SERİDE ÖLDÜ?

30 Kasım 2013 tarihinde Santa Clarita, Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetti. 40 yaşında geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Paul sevenlerini hüzne boğdu.

PAUL WALKER HIZLI VE ÖFKELİ KAÇTA ÖLDÜ?

12 Eylül 1973 tarihinde ABD Kaliforniya'da doğdu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı The Fast and the Furious filminde canlandırdığı polis memuru Brian O'Conner rolüyle üne kavuştu.Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı kaza kurbanı oldu.

Paul Walker'ın son filmi Hızlı ve Öfkeli 6 oldu.

