Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Haberler | Güncel

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü.

İSTANBUL (İHA) - Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi

İSTANBUL - Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.

Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, "Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlendi
İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Son Dakika Haberleri
MOSSAD ajanlarına MİT operasyonu! Aralarında kiralık katillerin de olduğu 15 kişi yakalandı

MOSSAD ajanlarına MİT operasyonu! Aralarında kiralık katillerin de olduğu 15 kişi yakalandı

 İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli 'casusluk' suçundan tutuklandı

İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı

 Son dakika haber... AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak

Son dakika haber... AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title