Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

ÖNCE TOKAT ATIP SONRA TİŞÖRTÜNÜ YIRTIYOR

Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde oğlunu almak için Aktan'ın evine gittiği ancak eski eşi tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Oğlunu almak için Aktan'ın evine giden Deniz, kapıda beklediği esnada eski eşinin peş peşe tokat atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Öfkeden deliye dönen Aktan, Deniz'in tişörtünü yırtıyor.

"BIKTIM SENDEN, YETER"

Görüntülerde Deniz'in darp edilirken herhangi bir karşılık vermediği görülüyor. Eski eşlerin kavgası da güvenlik kamerasına yansıdı. Sinir krizi geçiren Feyza Aktan, "Bıktım senden. Ne istiyorsun artık yeter" diye bağırıyor.

Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi. Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

DAVA 14 ARALIK'A ERTELENDİ

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, "Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.

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