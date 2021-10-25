Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DUŞ POZUNU PAYLAŞTI

38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi. Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu paylaşımına açıklama yazmak yerine sadece kalp, küvet ve civciv emojisi koydu.

"HÜRREM SULTAN'U OYNAMAK ONURDU"

Geçtiğimiz haftalarda bir dergiye röportaj veren Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolü için "Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu" demişti.