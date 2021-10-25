Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi - Haberler Magazin
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Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun zamandır yurt dışında iki çocuğuyla yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından küvette çırılçıplak verdiği bir pozu paylaştı.

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DUŞ POZUNU PAYLAŞTI

38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi. Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu paylaşımına açıklama yazmak yerine sadece kalp, küvet ve civciv emojisi koydu.

Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi

"HÜRREM SULTAN'U OYNAMAK ONURDU"

Geçtiğimiz haftalarda bir dergiye röportaj veren Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolü için "Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu" demişti.

Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi

Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi

Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi
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Yorumlar (2)
Murat Bilgetürk:Neylersin herkese nasip olmuyor aradığını bulmak, küvet de bir başkaymış... Bir de anne olacak(!)
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Levent Aslan :Sermayeyi tüketen soyunmaya başlıyor.
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