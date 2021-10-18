Oyuncu Arzu Yanardağ'dan canlı yayında şaşkına çeviren itiraf: Borderline'ım vardı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Arzu Yanardağ oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan oyuncu, kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu da anlattı.

"BORDERLİNE'IM VAR"

18 yaşında reşit olduğu için evden ayrıldığını söyleyen Yanardağ, Kalaycıoğlu'nun "Senin için aykırı diyebilir miyiz?" demesi üzerine "Benim Borderline'ım vardı" itirafında bulundu. Yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Dıştan kendimi gözlemleyerek söylüyorum, yani o aykırılık o marjinallik yaptığım acayip haller alkolle ilgili problemim bunlar öyle olması için ya da birilerinin zoruyla birilerine özenerek ya da dejenere olarak yapılan şeyler değildi" dedi.

"TEŞHİS KONULANA KADAR NEYİ NE İÇİN YAPTIĞIMI ANLAMADIM"

Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında konuşan Yanardağ, sözlerine şöyle devam etti: "Teşhis konulana kadar neyi ne için yaptığıma hiç anlam veremedim. 30'larımdan sonra bunu hissettim. Magazinin çok çirkin yapıldığı dönemde çok üstüme geldiler. Ama sonradan baktığımda buna kızmıyorum bile. Magazine küfür ettiğim bir video vardı. O videodaki muhabir baba olduktan sonra gelip benden özür dilemişti."

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Borderline kişilik bozukluğu; kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan 'borderline' kelimesi 'sınırda, belirsiz' anlamını taşır.

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