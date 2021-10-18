Oyuncu Arzu Yanardağ'dan canlı yayında şaşkına çeviren itiraf: Borderline'ım vardı
Gökay Kalaycıoğlu'nun Pazar Magazin programına konuk olan Arzu Yanardağ, "Benim Borderline'ım (kişilik bozukluğu) vardı. Yani bu zamana kadar yaptıklarım onunla alakaydı" itirafında bulundu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Arzu Yanardağ oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan oyuncu, kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu da anlattı.
18 yaşında reşit olduğu için evden ayrıldığını söyleyen Yanardağ, Kalaycıoğlu'nun "Senin için aykırı diyebilir miyiz?" demesi üzerine "Benim Borderline'ım vardı" itirafında bulundu. Yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Dıştan kendimi gözlemleyerek söylüyorum, yani o aykırılık o marjinallik yaptığım acayip haller alkolle ilgili problemim bunlar öyle olması için ya da birilerinin zoruyla birilerine özenerek ya da dejenere olarak yapılan şeyler değildi" dedi.
Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında konuşan Yanardağ, sözlerine şöyle devam etti: "Teşhis konulana kadar neyi ne için yaptığıma hiç anlam veremedim. 30'larımdan sonra bunu hissettim. Magazinin çok çirkin yapıldığı dönemde çok üstüme geldiler. Ama sonradan baktığımda buna kızmıyorum bile. Magazine küfür ettiğim bir video vardı. O videodaki muhabir baba olduktan sonra gelip benden özür dilemişti."
Borderline kişilik bozukluğu; kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan 'borderline' kelimesi 'sınırda, belirsiz' anlamını taşır.