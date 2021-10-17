Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti

Okan Bayülgen, Haber Global'de sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü adlı televizyon programında Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı'yla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA ROMANTİK BİR MESAJ ATTI"

Bayülgen, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Mehmet Ali ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı ya da asistanı attı. Mehmet Ali'nin başı 'Seninle uyumak istiyorum' dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim, ama bu tam ters etki yarattı."

"ONAYLADIĞIM ANLAMINA GELMİYOR"

Sözlerini, Erbil'in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini ifade eden Bayülgen, "Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor" dedi.

"SAKSI GİBİ DURMAK ZORUNDA KALMIŞ"

Okan Bayülgen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan olayla ilgili de şunları söyledi:

"Bugünlerde bu linç etme işi çok tehlikeli. Onları tanıyan bizler yüzde yüz linç etmek yerine daha dengeli davranmayı ve anlamayı tercih ediyoruz. Tamer Karadağlı'nın davranışlarından yana değilim ama belli ki orada bir organizasyon problemi var. Adam da saksı gibi durmak zorunda kalmış."

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