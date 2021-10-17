Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti - Haberler Magazin
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Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti

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Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde Ece Ronay'a attığı taciz mesajıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'le ilgili olay bir yorum yaptı. "Mehmet Ali ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı ya da asistanı attı. Mehmet Ali'nin başı 'Seninle uyumak istiyorum' dediği için belaya girdi" diyen Bayülgen, daha sonra bunu onaylamadığı ve sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini de belirtti.

Okan Bayülgen, Haber Global'de sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü adlı televizyon programında Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı'yla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Bayülgen, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Mehmet Ali ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı ya da asistanı attı. Mehmet Ali'nin başı 'Seninle uyumak istiyorum' dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim, ama bu tam ters etki yarattı."

Sözlerini, Erbil'in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini ifade eden Bayülgen, "Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor" dedi.

Okan Bayülgen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan olayla ilgili de şunları söyledi:

"Bugünlerde bu linç etme işi çok tehlikeli. Onları tanıyan bizler yüzde yüz linç etmek yerine daha dengeli davranmayı ve anlamayı tercih ediyoruz. Tamer Karadağlı'nın davranışlarından yana değilim ama belli ki orada bir organizasyon problemi var. Adam da saksı gibi durmak zorunda kalmış."

Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti
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