Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu'nun yeni aşkı bakın kim çıktı

Oğulcan Engin'in Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamasınına ardından Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatında da flaş bir gelişme yaşandı.

BÖYLE YAKALANDILAR

Gazete Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu, sosyeteden iç mimar Kerim Çarmıklı ile görüntülendi. İkilinin Momo isimli mekanda fotoğrafı ortaya çıktı.

Ezgi Eyüboğlu'nun aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

KERİM ÇARMIKLI KİMDİR?

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerim Çarmıklı, iç mimardır. Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olan Kerim Çarmıklı, 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturdu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.

NEDEN AYRILMIŞLARDI?

Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'den ayrıldıktan sonra All dergisine çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Eyüboğlu, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." yanıtını vermişti.