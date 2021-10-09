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EDHO yeni sezona hızlı başlıyor! 5 yıl önce ayrılan ünlü oyuncu, kadroya geri dönüyor

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EDHO yeni sezona hızlı başlıyor! 5 yıl önce ayrılan ünlü oyuncu, kadroya geri dönüyor

Yeni sezon çekimlerinin başladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. 12 yeni oyuncunun kadroya dahil olduğu diziye Nurseli İdiz de 5 yıl sonra yeniden dönüyor.

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezona hızlı bir giriş yapmak için çalışmalara devam ediyor. 199. bölümle sezon finali yapan dizi, bu ayın sonuna doğru yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

5 YIL SONRA DÖNÜYOR

Yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin 12 yeni oyuncusunun arasında yer alan Nurseli İdiz, beş yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor

KADROYA ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR

İdiz'in yanı sıra Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi iddialı isimler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor

EDHO yeni sezona hızlı başlıyor! 5 yıl önce ayrılan ünlü oyuncu, kadroya geri dönüyor

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Ecem Altan
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