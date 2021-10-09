Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'le ilgili konuşmak istemedi - Haberler Magazin
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Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'le ilgili konuşmak istemedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Nergis Kumbasar, muhabirlerin eski eşi Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajlarıyla ilgili sorularını cevapsız bıraktı. Konuyla ilgili konuşmak istemeye Kumbasar, resti çekerek "Bu olayın muhatabı ben değilim" dedi.

Genç şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen taciz mesajlarıyla ilgili açıklama yapan Erbil ise Ronay ile irtibatının olmadığını telefonunun hep asistanında olduğunu söyledi. Ronay ise mahkemeye başvurarak Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Haber türk'te yer alan habere göre, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran 58 yaşındaki Kumbasar, "Arkadaşlar ne olur çekmeyin, makyaj yok" dedikten sonra maskesini taktı.

Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'e resti çekti: Onunla ilgili soru sormayın

"BANA ERBİL'LE İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen Erbil'in taciz olayıyla ilgili konuşmak istemeyen Kumbasar, "Bana Mehmet Ali Erbil ile ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana benim işimle ilgili soru sorun" dedi.

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil, 1989-1996 yılları arasında evli kaldı. Çiftin bu evliliğinden Yasmin adını verdikleri bir kızı var.

Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'e resti çekti: Onunla ilgili soru sormayın

Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'le ilgili konuşmak istemedi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'le ilgili konuşmak istemedi - Haberler Magazin
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